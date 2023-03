Meerdere doden en gewonden bij schietpartij in kerk van Jehova’s getuigen in Hamburg

Op stap in Kampenhout, waar container­dorp voor 400 asielzoe­kers zou komen in... beschermd natuurge­bied: “Heeft De Moor nu echt geen vijf minuten nagedacht?”

Een containerdorp voor 400 asielzoekers in Kampenhout: de beslissing van staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) is ’s ochtends nog niet goed genomen, of er klinkt al protest. Maar heeft ze haar huiswerk wel goed gemaakt? Het domein van de federale politie ligt namelijk in een natuurgebied en moet er wijken voor natuurherstel, zo besliste Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA). En nu zouden er, in dezelfde ‘speciale beschermingszone’, asielzoekers komen wonen? Of hoe in het Hellebos plots twee zware politieke dossiers - asiel en stikstof - met elkaar verweven raken.