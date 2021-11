Meerdere aanhoudingen bij grote politieactie tegen Belgisch-Nederlandse drugsbende

Bij een grote politieactie in het kader van een onderzoek naar een Belgisch-Nederlandse drugsbende zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen aangehouden. De hoofdverdachte — mogelijk Stefan P. — is een 32-jarige man uit de Nederlandse gemeente Bergeijk. Hij werd rond 5 uur door de politie opgepakt.

Op meerdere plaatsen in België en Nederland viel de politie gelijktijdig binnen. In totaal zijn zes mensen, tussen 20 en 34 jaar, aangehouden. De politie sluit bijkomende aanhoudingen in de loop van de dag niet uit. De actie werd gehouden naar aanleiding van een groot onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighield met de productie van synthetische drugs.

Actie wordt voortgezet

In ons land doorzocht de politie verschillende woningen in de Limburgse gemeenten Pelt en Neerpelt. In Nederland waren er interventies in Bergeijk, Eindhoven en Utrecht. Eén verdachte werd aangehouden in zijn cel in de gevangenis van de Nederlandse stad Roermond.

De hoofdverdachte in het onderzoek is een 32-jarige man uit Bergeijk. Een arrestatieteam viel binnen in een woonwagenkamp waar de verdachte verbleef. De man wordt ervan beschuldigd een leidende rol binnen de organisatie te hebben. De politie is in groten getale aanwezig in de gemeente. Ondertussen is het terrein afgesloten met hekken en voeren agenten met speurhonden verder onderzoek uit.

De politiemensen zoeken naar geld en zaken die in verband kunnen worden gebracht met de productie of de handel van drugs, zoals verborgen ruimtes.

Drugslabs in België en Duitsland

Sinds mei 2020 doet de politie onderzoek naar de organisatie. De politie kreeg een groot aantal versleutelde chatberichten van de berichtendiensten Encrochat, Sky-ECC en Anom in handen. Daaruit bleek dat er meerdere drugslabs in ons land, Nederland en Duitsland waren.

“De chatberichten hebben al in meerdere zaken voor een doorbraak gezorgd. De politie en het openbaar ministerie verwachten nog meer resultaten te boeken in onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit. Er komt een moment dat de politie op je schouder tikt,” zo maakten de Nederlandse politiechef Wilbert Paulissen en hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers bekend.

Onder andere in de Limburgse gemeente Lanaken, het Nederlandse dorp Tegelen en het Duitse Ruppach en Kassel werden de afgelopen maanden drugslabs ontdekt. Die acties zorgden voor extra bewijs in de zaak. De Nederlandse politie sprak van een intensieve samenwerking met zowel de Belgische als met de Duitse autoriteiten. In totaal worden er bij de actie ongeveer 250 Nederlandse agenten en 25 Belgische agenten ingezet.

Volledig scherm Grote politieactie in Bergeijk in een onderzoek naar een Belgisch-Nederlandse drugsbende. © foto’s fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels