Meer werkzoekenden begonnen afgelopen jaar aan opleiding verpleegkunde

Provincie Namen Eigenaar wil woning Michel Fourniret omvormen tot vakantie­huis

13:48 Is het huis van de maandag overleden Franse seriemoordenaar Michel Fourniret in Sart-Custinne (Gedinne) in de provincie Namen straks te huur als vakantiewoning? De huidige eigenaar is dit nog steeds van plan. “Voor mij zijn het gewoon muren”, verklaart Didier (52) aan de Sudpresse-kranten.