Meer werkgevers plannen aanwervingen

Jongetje (10) overleden nadat het metalen doel op zich krijgt in Kemmel

In Kemmel, een dorp in Heuvelland in West-Vlaanderen, is een jongetje overleden na een ongeluk op een speelplein. Het jongetje kreeg de deklat van een doel op zijn hals. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen zondagavond.