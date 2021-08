Meer Vlaamse leerlingen in aso, zowat 23 procent van de leerlingen in secundair heeft schoolse achterstand

In het schooljaar 2020-2021 volgde bijna 43 procent van de leerlingen les in het algemeen secundair onderwijs (aso). Het leerlingenaandeel van het aso is sinds het schooljaar 2015-2016 met 2,4 procentpunten gestegen, blijkt vrijdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Vlaanderen en het Vlaamse onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest telden in het schooljaar 2020-2021 iets meer dan 1,2 miljoen leerlingen. In het kleuteronderwijs ging het om 260.000 leerlingen, in het basisonderwijs om 467.000 leerlingen en in het secundair om 476.000 leerlingen.

Het merendeel van de leerlingen in het secundair onderwijs volgt een aso-richting. Het ging om 125.000 leerlingen, ofwel 42,9 procent van het totaal aantal leerlingen in het secundair onderwijs. Het technisch secundair onderwijs (tso) kwam op de tweede plaats met 88.000 leerlingen (30,4 procent). Dan volgden het beroepssecundair onderwijs (bso) met 71.000 leerlingen (24,4 procent) en het kunstsecundair onderwijs (kso) met 7.000 leerlingen (2,4 procent).

Het leerlingenaandeel van het aso is sinds het schooljaar 2015-2016 met 2,4 procentpunten toegenomen. In tso is er sinds 2015-2016 sprake van een lichte daling (-0,9 procentpunt.) van het leerlingenaandeel. In het bso is er een sterkere daling (-1,7 procentpunt.). Het aandeel van het kso is vrijwel gelijk gebleven.

Schoolse achterstand

Verder blijkt dat ongeveer 12 procent van de leerlingen in het lager onderwijs minstens een jaar schoolse achterstand had in het schooljaar 2020-2021. In het secundair onderwijs ging het om 23 procent van de leerlingen.

Schoolse achterstand is het aantal leerjaren vertraging dat een leerling oploopt ten aanzien van het leerjaar waarin hij zich zou bevinden als hij normaal zou vorderen en bij een normale instap. Het is niet noodzakelijk een gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door een verlate instap of door ziekte.

De meerderheid van de leerlingen met schoolse achterstand had 1 jaar achterstand. Dat is het geval in alle onderwijsvormen. Twee jaar schoolse achterstand of meer kwam het meeste voor in het bso (12 procent van het totaal aantal leerlingen). In het kunstsecundair onderwijs (kso) en technisch secundair onderwijs (tso) bedroeg dat aandeel telkens 7 procent. Deze cijfers gelden voor alle leerjaren samen.

Sinds het schooljaar 2011-2012 daalt het aandeel met schoolse achterstand weliswaar jaar na jaar, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs.