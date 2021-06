Meer testcapaciteit voor wie op reis wil, maar niet altijd vlak bij de deur

Zoetjesaan weten we of we al dan niet tijdig gevaccineerd zullen zijn om onze geplande reis te maken. Maar als dat niét zo is, raken we dan wel op tijd aan een negatief PCR-testresultaat, die andere optie om - naast een recente coronabesmetting - zorgeloos te kunnen reizen in Europa? Geen paniek: de testcapaciteit wordt uitgebreid en vanaf eind deze maand kan je je afspraak online maken. Alleen zal je misschien niet in het dichtstbijzijnde testcentrum terechtkunnen.

Nu de vrijheid weer lonkt en we popelen om te reizen, blijken sommige testcentra overbevraagd. Wil je op 1 juli afreizen, dan kan je in bijvoorbeeld Heist-op-den-Berg niet meer in de dagen voor je vertrek, maar pas op 5 juli een afspraak voor zo'n test boeken. Karine Moykens, hoofd van het Interfederaal Comité Testing & Tracing (IFCTT), stelt gerust: "We zullen alles in het werk stellen opdat iedereen tijdig getest kan worden. Er zijn voldoende testen (ons land kan momenteel per dag 110.000 tests verwerken, red.), maar we moeten ze afgenomen krijgen door zorgverstrekkers, die natuurlijk ook in de vaccinatiecentra worden ingezet."

Huisartsenvereniging Domus Medica stipt aan dat labo's van universiteiten sinds vorige week ingeschakeld worden voor de testronde van reislustigen en dat ook privélabo's zullen worden ingeschakeld voor de PCR-testen, waarvan de eerste twee ook daar gratis zullen zijn. Het kabinet van Vlaams gezondheidsminister Wouter Beke (CD&V) bevestigt dat er stappen worden gezet om de testcapaciteit uit te breiden.

Vanaf de laatste week van juni zal je bovendien op mypersonalhealthviewer.be een activatiecode krijgen voor de tests. "Uiteraard moeten we ook testcapaciteit behouden voor mensen met symptomen en mensen met hoogrisicocontacten. Het zou daarom kunnen dat vakantiegangers niet in het testcentrum vlak bij hun woonplaats terechtkunnen, die zullen dan wat verderop in een ander centrum of labo getest worden." De nood aan testcapaciteit zal overigens afhankelijk zijn van de evolutie van de cijfers: als ons land van een rode naar een oranje zone evolueert, en andere Europese landen volgen dezelfde trend, zal in bepaalde landen geen negatieve PCR-test meer vereist zijn.

Quote Om geen tijd te verliezen en de administra­tie­ve last te beperken, raden we aan om te reserveren via mypersonalhealthviewer.be. De huisarts moet echt het laatste kanaal zijn. Karine Moykens

Om de vraag naar testen te monitoren, voert het IFCTT wekelijks overleg met de reissector. "Veel mensen hebben gewacht om hun reis te boeken tot na het Overlegcomité van vorige vrijdag, toen de twee gratis PCR-testen werden afgekondigd. Voorlopig baseren we ons op het aantal Passenger Locator Forms dat vorig jaar werd ingevuld, maar we weten ook dat mensen deze zomer meer verlangen naar reizen dan vorig jaar."

Overigens moet je niet in elk testcentrum of labo een afspraak maken voor je PCR-test. Moykens: “Om geen tijd te verliezen en de administratieve last te beperken, raden we toch aan om te reserveren via mypersonalhealthviewer.be. De huisarts neemt ook testen af, maar dat moet echt het laatste kanaal zijn. De testen via huisartsen zijn idealiter voorbehouden voor mensen die symptomen hebben."

