Meer studenten aan het werk in paasvakantie dan voor corona

De voorbije paasvakantie waren er gemiddeld 16.000 studenten per week aan de slag voor Randstad Group. Dat is een stijging met 33 procent ten opzichte van de paasvakantie vorig jaar. Toen waren er gemiddeld ongeveer 12.000 studenten per week aan het werk. Op het absolute dieptepunt in 2020 waren er dat slechts 5.200. In het recordjaar 2019 waren dat er nog gemiddeld 14.000 per week. De studenten die aan het werk waren in de paasvakantie, presteerden met 24 uur per individu gemiddeld evenveel als in 2021 en een uur meer dan in het recordjaar 2019 (23 uur).