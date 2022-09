Meer prostaat- en borstkanker in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

In het Vlaamse Gewest waren er in 2020 meer nieuwe diagnoses van prostaatkanker, de meest voorkomende kanker bij mannen, dan in de andere gewesten. Tegenover 201 nieuwe diagnoses per 100.000 mannen in het Vlaamse Gewest, waren er 144 nieuwe diagnoses in het Waalse Gewest en 94 nieuwe diagnoses in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Ook borstkanker komt iets vaker voor in het Vlaams Gewest.