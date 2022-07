Meer nettoloon voor iedereen, maar minder fiscale voordelen: dit is het belastingplan van minister Van Peteghem. Check in onze tool wat het concreet betekent voor jouw loon

De Moor: “Noodopvang van Oekraïense vluchtelin­gen decentrali­se­ren lost probleem niet op”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) is op zich niet gekant tegen het decentraliseren van de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Maar dat zal volgens haar niets veranderen aan het fundamentele probleem, namelijk de doorstroming naar structurele opvang in de regio’s. Dat heeft de Moor in de Kamer verklaard.

18 juli