Meer minderjarigen online kwetsbaar voor extremistische propaganda: “Vroegtijdige detectie kan escalatie voorkomen”

UPDATE HERBELEEF. Tournée Générale: Vlaanderen genoot met volle teugen van dat eerste terrasje

8 mei 8 mei 2021, de eerste dag waarop de caféterrassen in ons land opnieuw open mochten, zit er op. Om 22.00 uur gingen alle terrassen onherroepelijk dicht. Voor klanten en uitbaters was het na zeven maanden een blij weerzien. Regenbuitjes in de voormiddag maakten in de namiddag plaats voor droog weer met hier en daar zon. Nog een vrij tafeltje vinden leek in de vooravond in de steden haast onbegonnen werk. Herlees hier de updates van onze regioredacteurs vanuit heel Vlaanderen.