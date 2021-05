Meer mensen naar spoed na glas te veel: “Heropening terrassen werd hard gevierd”

Mijn restaurant. Jan Segers: “Ik hoef geen menukaart meer”

8:16 De poorten van de vrijheid zijn in Italië iets vroeger opengezwaaid dan bij ons. Dat moesten ze mij geen twee keer zeggen. Ik heb er een tafeltje geboekt op het terras van Trattoria Bruno Coppetta. Aan dure verfijning en dure rekeningen doen ze daar niet, maar elke schotel is er een festijn. Coppetta is mijn favoriete adres in mijn favoriete stadje, Città della Pieve, in mijn favoriete regio, Umbria, vlakbij Toscane.