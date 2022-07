Meer mensen aan de slag in horeca dan voor corona

Vacatures

Zonder de krapte op de arbeidsmarkt was de stijging nog veel hoger, merkt Acerta op. Net zoals in andere sectoren zijn zaken in de horecasector massaal op zoek naar personeel.

In mei van dit jaar was meer dan de helft van de werknemers in de horeca een student (34,4 procent) of een flexi-jobber (21,5 procent). Daarnaast was 42,4 procent vast in dienst en zat 1,7 procent nog in tijdelijke werkloosheid.