Meer meldingen van ‘needle spiking’: prikletsels gevonden bij fans KV Mechelen, ook 2 mogelijke slachtoffers tijdens Belgian Pride Parade

“Zaterdagavond en -ochtend zijn de slachtoffers al kort verhoord. De komende dagen zullen zij uitgebreid verhoord worden”, klinkt het nog. Of er al verdachten verhoord zijn, is “nog niet aan de orde”. Bij de verhoren van de slachtoffers zullen ook de camerabeelden geanalyseerd worden: Waar stond de persoon, wie stond in hun buurt, wie hebben zij gezien. En dit zal bij elk van de veertien slachtoffers moeten gebeuren, in de hoop om een link te vinden en alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen. Het zal dus enige tijd in beslag nemen voor er een mogelijke doorbraak in het onderzoek zal zijn.

‘Needle spiking’

Al snel staken geruchten de kop op over een mogelijk geval van “needle spiking”, een fenomeen waarbij mensen worden geprikt met een injectienaald die een bepaalde - mogelijk verdovende - stof bevat. Een eerste toxicologische analyse was volgens de politie “geruststellend”, maar er zou nog verder onderzoek volgen rond de vraag of de slachtoffers inderdaad een stof kregen toegediend (en zo ja, welke). Daarover is nog geen duidelijkheid.

Prikken tijdens Belgian Pride

“Het gebeurde in openlucht, tijdens het feest op de Kunstberg”, zegt Belgian Pride-woordvoerder Xavier Wyns. “Het is niet duidelijk of het in de dag of in de avond was. We benadrukken dat het een fenomeen is dat opkomt in Europa, zowel op feesten, in discotheken als nu ook op voetbalwedstrijden. We willen het publiek zo optimaal mogelijk sensibiliseren.”