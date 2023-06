Meer meldingen over kinderen die opgroeien in “verontrustende situatie”

Het Vlaams agentschap Opgroeien heeft voor het eerst alle cijfers rond kinderen en jongeren die opgroeien in een verontrustende situatie gebundeld. De cijfers laten over meerdere jaren een stijgende tendens zien, al kan dit mogelijk verklaard worden door de grotere bewustwording rond de problematiek, zegt de woordvoerder.

De cijfers hebben onder meer betrekking op registraties van zorgmeldingen of begeleidingen bij onder meer de hulplijn 1712, Kind en Gezin, het CLB, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, de ondersteuningscentra jeugdzorg en de sociale diensten van de jeugdrechtbank. “Als samenleving hebben we er alle belang bij dat we een goed zicht houden op evoluties in de cijfers over verontrustende situaties die de integriteit en veiligheid van kinderen bedreigen”, zegt het agentschap Opgroeien.

De cijfers mogen echter niet opgeteld worden, waarschuwt de woordvoerder, want eenzelfde geval kan meerdere malen in de statistieken opgenomen zijn.

Wanneer iemand zich ongerust maakt, blijft het cruciaal om die bezorgdhe­den ook mee te geven

Soms is het de jongere zelf die aan de alarmbel trekt over zijn situatie, soms een familielid, leerkracht of een andere professional. “Vaak gaat het dan om kinderen die slachtoffer zijn van geweld of waar het gevoel heerst dat het in het gezin door verschillende redenen dreigt mis te lopen”, illustreert het agentschap Opgroeien. “Wanneer iemand zich ongerust maakt, blijft het cruciaal om die bezorgdheden ook mee te geven (...) Hulpverleners kunnen dan verder aan de slag om gezinnen waar nodig te ondersteunen.” De woordvoerder merkt nog op dat men nu meer dan in het verleden geneigd is om professionele hulp te zoeken.

Gemengd beeld

De cijfers voor 2022 laten een gemengd beeld zien. Zo chatten het voorbije jaar 677 kinderen en jongeren met nupraatikerover.be, 37,3 procent meer dan in 2021. Ook bij 1712 steeg het aantal meldingen tot meer dan 9.000 (+6,2 procent). Het aantal chatgesprekken bij CLBCh@t daalde op zijn beurt met 15,6 procent tot 1.408, al zijn de cijfers van 2020-2021 mogelijk vertekend door de coronapandemie. Ook bij de CAW’s waren er in 2022 minder hulpverlenende contacten van burgers over verontrusting (-6,1 procent tot 710). Bij het CLB kwamen er 10.704 meldingen van professionals over verontrustende situaties, bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling over 7.674 kinderen. Die cijfers liggen in lijn met de vorige jaren.

In 2022 werden in totaal 17.283 kinderen (+1,5 procent) opgevolgd door de sociale dienst van de jeugdrechtbank omwille van verontrusting, de ondersteuningscentra jeugdzorg begeleidden in totaal 13.775 kinderen (+2,3 procent). Ook bij Vertrouwenscentra Kindermishandeling ging het over meer dan 10.000 kinderen en jongeren.

Maatwerk

Vaak gaat het om een ernstige problematiek zoals zware gezinsconflicten, zelfmoordgedachten, seksueel misbruik, lichamelijke en emotionele verwaarlozing of mishandeling. “Soms zorgen jeugdhulpvoorzieningen of pleeggezinnen voor de nodige rust als problemen te hoog oplopen. Voor andere kinderen is de stap naar een veilige plek buiten hun eigen huis niet nodig. Elke keer opnieuw is er sprake van maatwerk”, zegt het agentschap Opgroeien.