Meer klachten over namaak in 2020, minder controles

De FOD Economie ontving vorig jaar 22 procent meer klachten over namaak dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CDV-Kamerlid Leen Dierick opvroeg bij minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. Het aantal uitgevoerde controles zakte echter sterk. Vermoedelijk is de coronacrisis een belangrijke factor in deze daling, zegt Dierick.

Bij de FOD Economie kwamen vorig jaar 695 klachten over namaak binnen, een stijging van 22,6 procent tegenover 2019 (567). Het aantal uitgevoerde controles lag echter een pak lager: 378. In 2019 waren er dat nog 533, in 2018 waren dat er zelfs 1.545.

Die controles leidden vorig jaar tot 204 sancties, waarvan 163 pv's en 41 waarschuwingen. Ook dat is lager dan in 2018 (500) en 2019 (223). Ook het jaarlijks aantal gesloten namaakwebwinkels neemt sinds 2017 fors af. De controles via actieve monitoring op internet (127 in 2020) bleven ongeveer op hetzelfde niveau als 2019 (133).

Kamerlid Dierick pleit ervoor sterker in te zetten op proactieve monitoring op het internet, aangezien de verkoop van namaakgoederen zich de laatste jaren naar online verplaatst. Dierick is ook voorstander van een kwaliteitslabel voor webshops uitgereikt door de FOD Economie. Ze diende daarover al een resolutie in.

8,2 miljoen aan namaakartikelen

Vorig jaar werd in ons land voor aan 8,2 miljoen aan namaakartikelen in beslaggenomen, een daling van 50 procent ten opzichte van 2019 (16,5 miljoen). Uit cijfers van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (Euipo) blijkt dat namaak de Belgische economie jaarlijks 1,5 miljard of 133 euro per Belg kost

"Namaakproducten zijn een plaag voor onze economie", zegt Dierick. "Ze vernietigen in ons land duizenden jobs van eerlijke producenten en handelaars, ten voordele van de zwarte markt en criminele circuits. Daarnaast treffen ze ook de consumenten, die met valse en vaak minderwaardige producten opgescheept raken, soms zelfs met veiligheidsrisico's", besluit Leen Dierick.