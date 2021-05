Meer kinderopvang op maat moet ouders over de drempel naar werk helpen

In Vlaanderen komen er de komende vier jaar heel wat nieuwe kinderopvangplaatsen bij. Maar het aantal nieuwe plaatsen volgens inkomenstarief groeit volgens de sociale partners te traag. En daar moet volgens hen dringend iets aan gedaan worden. Want die opvangplaatsen zijn net het instrument om ouders met een laag inkomen of kwetsbare groepen aan het werk te helpen. Ook in bepaalde wijken waar veel werkloosheid en inactiviteit is en veel kwetsbare groepen wonen, is er nood aan bijkomende opvangplaatsen.