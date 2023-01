Meer jobs verloren vorig jaar door faillissementen dan jaar voordien

In drie activiteitensectoren is het aantal banen dat in 2022 is verloren gegaan echter gestegen ten opzichte van 2019, de periode voor de coronacrisis losbarstte. In de sector vervoer en opslag steeg het aantal verloren banen van 1.320 in 2019 naar 1.705 in 2022, in de landbouw en de visserij ging het om een stijging van 169 naar 185 en voor professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten om een stijging van 1.411 naar 1.423.