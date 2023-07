Meer jeugdbeschermingsdossiers en minder coronadossiers bij Belgische parketten in 2022

Het College van procureurs-generaal heeft in 2022 zo’n acht procent minder nieuwe of heropende strafdossiers geregistreerd dan het jaar voordien. Dat komt voornamelijk door de afname van het aantal covidgerelateerde dossiers. Er waren wel meer nieuwe jeugdbeschermingsdossiers dan ooit en ook het aantal verontrustende opvoedingssituaties steeg het voorbije jaar.

Het jaarrapport van 2022 bundelt de belangrijkste realisaties en werkzaamheden van het College van procureurs-generaal en van het Openbaar Ministerie over beleid en beheer. De instroom van nieuwe en heropende strafzaken op de correctionele parketten van het Openbaar Ministerie is met ongeveer acht procent gedaald, van 611.037 naar 564.495 dossiers. Deze afname is vooral toe te schrijven aan een daling van de COVID-19-dossiers.

Wat de uitstroom betreft, wordt in 2022 een daling van zes procent vastgesteld ten opzichte van 2021. Hier valt de afname op van zaken afgesloten via een betaalde minnelijke schikking (-73 procent) en via een rechtstreekse dagvaarding (-48 procent). Deze daling is wellicht te verklaren door de verminderde instroom van COVID-19-zaken die doorgaans worden afgesloten met een minnelijke schikking of dagvaarding. Ook dient te worden opgemerkt dat de zogenaamde pretoriaanse probaties (seponering onder voorwaarden, nvdr.) en gelukte bemiddeling bleven stijgen (+8 procent tegenover 2021).

De jeugdparketten registreerden in 163.941 nieuwe jeugdbeschermingszaken. Dit is het hoogste instroomcijfer sinds het begin van de officiële jaarstatistiek van de jeugdparketten. Een opsplitsing van deze jeugdbeschermingszaken toont dat in 2022 de als misdrijf omschreven feiten (MOF) met 7 procent daalden ten opzichte van 2021, terwijl de verontrustende opvoedingssituaties (VOS) met 6 procent stegen.

