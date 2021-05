Meer huizen dan gezinnen: België zit met een overschot

Tegen 2030 zijn we in Vlaanderen met bijna 7 miljoen

13 mei De bevolking in het Vlaams Gewest zal tussen 2020 en 2030 met 4 procent toenemen tot 6,90 miljoen inwoners. Tussen 2010 en 2020 lag de groei nog op meer dan 6 procent. Dat blijkt uit de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten die Statistiek Vlaanderen om de drie jaar publiceert. De verwachte geringere groei van de bevolking is het gevolg van een val in de migratiecijfers, een aanhoudend laag vruchtbaarheidscijfer en recente oversterfte ten gevolge van de coronacrisis.