Meer gezinnen hebben recht op sociaal tarief voor energie, maar ze moeten wel geduld hebben

Te koud om te werken? Werkgevers moeten maatrege­len nemen

13:00 De bitterkoude temperaturen van de afgelopen dagen hebben niet alleen gevolgen voor weggebruikers en wandelaars, ook werkgevers gaan best even na of ze geen maatregelen moeten treffen voor hun personeel. Zo moet zelfs voor licht kantoorwerk een temperatuur van 18 graden Celsius worden gegarandeerd, niet zo eenvoudig in de huidige coronatijden waarbij verse lucht wordt aangevoerd door vensters open te zetten.