Meer gebruik dan ooit: zo draait de cocaïnemarkt in België. “Lijntje coke sneller geleverd dan een pizza”

Het cocaïnegebruik is wereldwijd met 32 procent toegenomen. Hoe zijn de cijfers in ons land? Waarom blijft de prijs van een gram al jaren ongewijzigd? En wat moeten we denken van een idee als legaliseren? We doken met gebruikers, criminologen en experten in de cijfers. “Dealers morrelen met de inhoud. Ze durven zelfs vermalen glas tussen de coke draaien. Levensgevaarlijk.”