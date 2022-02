Meer fraude met verkeersbelasting vastgesteld bij buitenlandse en handelaarsnummerplaten

Via ANPR-camera’s met automatische nummerplaatherkenning voert VLABEL zijn controles uit. De belastingdienst plaatst bijvoorbeeld aan een drukke weg een mobiele ANPR-camera, die alle nummerplaten van voorbijrijdende wagens screent. Wanneer een nummerplaat herkend wordt van een voertuig waarvan de verkeersbelasting niet of niet op tijd betaald is, wordt de wagen en de bestuurder uit het verkeer gehaald. De wanbetaler moet de achterstallige belasting en een boete meteen betalen, anders riskeert hij zijn voertuig te moeten achterlaten.

Uit de cijfers van 2021 blijkt dat het aantal overtredingen met handelaarsplaten, gekend door de “Z” vooraan het kenteken, sterk gestegen is. In 2019 was 7 procent van alle gecontroleerde “Z”-platen in overtreding, in 2021 ging het al om 20 procent.

Ook fraude met buitenlandse nummerplaten is gestegen. Het aandeel overtredingen lag in 2019 op 7 procent, vorig jaar werd 11 procent geregistreerd. Het gaat om mensen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, maar toch met een auto met buitenlandse nummerplaat rondrijden.

Oorzaak

De reden voor de stijgende cijfers in die specifieke categorieën, is moeilijk te zeggen volgens David Van Herreweghe, administrateur-generaal van VLABEL. “Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat er de laatste twee jaar meer aandacht is gegaan naar de handhaving van de coronamaatregelen. Daardoor zouden mensen kunnen denken dat er minder risico is om tegen de lamp te lopen. We willen het signaal geven dat dat niet het geval is.”

Om de trend te keren, willen VLABEL en minister Diependaele inzetten op strenge en gerichte controles. Zo wordt er bijvoorbeeld extra gecontroleerd bij bepaalde keuringsstations, zoals vandaag in Asse. “Keuringsstations staan gekend als plaatsen waar veel voertuigen met een handelaarsplaat worden aangeboden”, legt Van Herreweghe uit. “Een specifieke controle is hier dus zeer zinvol. Aan de andere kant bevinden we ons hier in Asse ook in de ruime periferie van Brussel, waar onterecht gebruik van een buitenlandse nummerplaat wel meer wordt vastgesteld.”

Daling

Het percentage overtredingen neemt wel stelselmatig af. Vorig jaar voerde VLABEL in totaal 2,2 miljoen wegcontroles uit. Nooit eerder waren het er zo veel. Het percentage van bestuurders dat betrapt wordt lag op 0,6 procent. Dat is sterk gedaald.

“In vergelijking met enkele jaren geleden, toen het percentage overtredingen nog op 3 procent lag, is er 33 miljoen euro meer inkomsten aan verkeersfiscaliteit binnengekomen”, zegt minister Diependaele. “Dat is geen gigantisch bedrag, maar het gaat om het rechtvaardigheidsgevoel. Mensen die correct betalen worden benadeeld door zij die dat niet doen. Dat is wat doorweegt voor mij, en dat is waarom deze controles van groot belang zijn.”