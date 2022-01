Meer fastfoodrestaurants rond Vlaamse scholen leidt tot zwaardere kinderen

Overwegend droge start van de week, donderdag kans op winterse neerslag

In de loop van de namiddag zal het opklaren in het westen en noordwesten van het land. In het zuidoostelijke deel daarentegen blijft het grijs en in de Ardennen is er nog kans op lichte winterse sneeuwval. De maxima liggen tussen 1 en 4 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 5 en 8 graden elders. Donderdag moet er rekening gehouden worden met winterse neerslag.

17 januari