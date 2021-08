Meer Europese regio’s kleuren vanaf vandaag rood op Belgische coronakaart

Waalse regering hoopt op grotere inspanning verzeke­raars bij schadeloos­stel­ling na overstro­min­gen

6 augustus De Waalse regering en de verzekeringssector voeren onderhandelingen om na te gaan in welke mate de verzekeraars een groter deel dan wettelijk is voorgeschreven kunnen vergoeden van de schade die de zware regenval heeft berokkend. Het kabinet van minister-president Elio Di Rupo en sectororganisatie Assuralia blijven discreet over de gesprekken en over de mogelijkheid dat ze in de loop van de komende dagen kunnen landen.