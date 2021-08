Meer Europese regio’s kleuren vanaf vandaag rood op Belgische coronakaart: wat betekent dat voor uw reis?

Verschillende Europese regio’s hebben sinds vanmorgen een rode kleur gekregen in de lijst met bestemmingen van de Belgische overheid. Die aanpassing betekent dat reizigers die ervan terugkeren en geen vaccinatie- of herstelcertificaat hebben, zich moeten laten testen en in quarantaine moeten tot ze een negatief resultaat krijgen.

De Belgische overheid past op vrijdag de lijst met Europese bestemmingen aan, waarna de kleurverandering naar rood ingaat op zondag, vandaag dus. De wijzigingen zijn gebaseerd op de Europese besmettingskaart van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie ECDC, die telkens op donderdag wordt bijgewerkt.

In Frankrijk zijn nu ook de regio's Normandië, Grand Est (voormalige regio's Elzas, Champagne-Ardenne en Lorraine) en Pays de la Loire rood. Tientallen andere regio's waren dat al. Spanje blijft volledig rood. In Italië kleuren nu voor het eerst Toscane en Marche rood, in Zweden wordt de regio rond de hoofdstad Stockholm opnieuw rood, net als de Finse hoofdstad Helsinki. IJsland en Estland komen als land volledig op de lijst te staan. In Denemarken gaat het om de regio Noord-Jutland, in Griekenland om Centraal-Griekenland en de Noord-Egeïsche Eilanden.

Wie uit een rode zone van de Europese Unie terugkeert en geen vaccinatie- of herstelcertificaat heeft, moet zich laten testen. Dat kan in het land van verblijf, en dan mag de PCR-test bij terugkeer naar België maximaal 72 uur oud zijn. Wie zonder testresultaat terugkeert, mag zich ook in België laten testen op dag 1 of 2 nadat je thuiskomt van je reis. Is je test negatief ? Dan mag je uit quarantaine als je je resultaat hebt. Kinderen onder de 12 jaar moeten geen test doen.

Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je tenminste twee weken volledig gevaccineerd bent. Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van Covid-19. Je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 180 dagen en je quarantaine is voorbij.

Wie uit een groene of oranje zone komt, hoeft zich niet te laten testen en hoeft niet in quarantaine.

De volledige lijst met groene, oranje en rode zones vind je op info-coronavirus.be

Voor een volledig overzicht van alle coronaregels op Europese vakantiebestemmingen kunt onze reiswijzer raadplegen.