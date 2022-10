Meer en meer klachten over absurd hoge voorschotfacturen: dit zijn je rechten

Onderwijs­raad vernieti­gend voor centrale toetsen van Weyts

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft een vlijmscherp advies klaar over de plannen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voor de invoering van centrale toetsen. De raad bestempelt de plannen als "juridisch onvoldoende onderbouwd" en zegt dat "de inhoudelijke motivatie voor het invoeren van de Vlaamse toetsen tekort schiet". "Daardoor schuurt het met de vrijheid van onderwijs", zo staat te lezen in het advies. Doorzetten met de huidige plannen is volgens de Vlor gewoon "geen goede zaak voor het onderwijs en de bredere samenleving". De minister is not amused met het advies.

14 oktober