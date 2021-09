Meer drugslabo's maar minder afvaldumpingen in 2020 door corona

Maasmechelen Zes jaar cel voor uitbaters van grootscha­lig crystal meth labo in kippenstal: “Dit was geen klein hobbylabo van een amateurche­mi­cus”

8 juli Drie Nederlanders die vorig jaar een grootschalig crystal meth labo opzetten in een kippenstal achter een woonhuis op de Hemelrijkstraat in Maasmechelen zijn elk veroordeeld tot zes jaar cel, een jaar minder dan de aanklager had gevorderd. De Maasmechelaar (60) die in de woning naast de stal woonde, had de strafrechter proberen te overtuigen dat hij niets afwist van het lab, maar ook hij krijgt vier jaar cel. De productie en verkoop van de crystal meth zou ruim 17 miljoen euro opgeleverd hebben. De rekening voor de veroordeelden valt in dat opzicht nog mee.