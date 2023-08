Meer diabetes bij kinderen sinds corona-epidemie

De Standaard verwijst naar een analyse van zeventien eerdere studies. Daaruit blijkt dat het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van type 1 diabetes (‘jeugddiabetes’) in 2020 in diverse westerse landen 14 procent hoger lag dan een jaar eerder. In 2021 was dat 27 procent tegenover 2019.

De studie, gepubliceerd in vakblad Jama Network Open, bundelt vooral cijfers uit de VS, Australië en Europa, maar niet uit België. Maar ook in ons land lijkt er iets aan de hand, afgaande op recente Riziv-cijfers. Sciensano noteerde tijdens de covidperiode eveneens een “significante stijging”. Maar die stijging, van jaarlijks zo’n 12 procent, was al eerder gaande, meldt Suchsia Chao van Sciensano.

De oorzaak is onduidelijk. Mogelijk zijn de extra gevallen rechtstreeks veroorzaakt door een corona-infectie. Maar ook indirecte effecten kunnen spelen, waarbij maatregelen zoals lockdowns gunstige omstandigheden creëerden voor het ontstaan van de ziekte.

Vraag is bovendien of de stijging reëel is. Professor Chantal Mathieu (UZ Leuven) zegt dat er “net zo goed publicaties geweest die géén toename lieten zien, en die krijgen minder aandacht in de pers”.