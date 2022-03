Meer depressieve gedachten en angstproblemen bij kinderen en jongeren, bevestigt CLB

Leuven Zware uitslaande brand in Leuven: architec­ten­bu­reau brandt volledig uit

Op de Geldenaaksebaan in Leuven is er woensdagavond omstreeks 19.30 uur een zware brand uitgebroken in een woning en architectenbureau. De bewoners konden tijdig het pand verlaten en de brandweer kwam massaal ter plaatse. “Het vuur heeft zich waarschijnlijk snel kunnen verspreiden op zolder”, vertelt bewoner en architect Christophe.

10:37