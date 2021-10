Meer dan zes op tien Vlaamse kmo's voorstander van verplichte vaccinatie voor personeel

Uit de bevraging blijkt dat 64 procent van de Vlaamse kmo's voorstander is van verplichte vaccinatie op de werkvloer. Eén op de tien Vlaamse kmo's is tegen en een kwart is neutraal.

In Wallonië is bijna de helft (45,9 procent) van de kmo's voor verplichte vaccinatie van de medewerkers. Ook in Brussel is bijna de helft (45,7 procent) van de kmo's voor verplichte vaccinatie van de medewerkers.

Het Covid Safe Ticket is in september slechts bij 6 procent van de kmo's verplicht tijdens contact met klanten. In Brussel loopt dit op tot één op de tien (11 procent) van de kmo's. Eén op de drie kmo's met fysiek klantencontact zou het willen invoeren.

Slechts een minderheid is voorstander van de invoering van een Covid Safe Ticket tijdens het contact met klanten. De meerderheid van de kmo's gebruikt het niet en wil dat zo houden; al zijn er die er toch het nut van inzien. Van de kmo'' met fysiek klantencontact, is 30 procent wel voor de invoering gewonnen. Vandaag is er nog geen mogelijkheid om het Covid Safe Ticket op te vragen, buiten voor een aantal beperkte gevallen zoals discotheken of massa-evenementen.