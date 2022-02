Meer dan vijf jaar na aanslagen krijgen slachtoffers helpende hand: “Ze mogen nooit meer het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan”

“Een slachtoffer van terrorisme wil zo snel als mogelijk zijn leven terug opnemen. Zo snel als mogelijk terug integreren in de maatschappij. Met de nieuwe coördinatoren willen wij daarbij helpen”, zegt Aristide Melissas (50). De Antwerpse zakenman weet waarover hij praat. In 2017 reed een IS-terrorist in een pick-up opzettelijk zoveel mogelijk fietsers aan in New York. Er vielen acht doden. Aristides vrouw raakte beide benen kwijt, hij lag op straat met een gespleten schedel. Vandaag is de man een van de actieve bestuursleden bij V-Europe, de vereniging voor slachtoffers van terreur.