Meer dan tien buitenlandse diploma's per dag erkend

NARIC-Vlaanderen heeft in het coronajaar 2020 elke dag meer dan 10 buitenlandse diploma's erkend. In totaal werden 3.713 buitenlandse studiebewijzen erkend. Ondanks de coronacrisis daalde het aantal aanvragen amper en werd de gemiddelde behandeltermijn nog verder teruggedrongen.

NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre) is de officiële instantie die de authenticiteit van buitenlandse studiebewijzen onderzoekt en beoordeelt. Dat is nodig om zowel de arbeidsmarkt als de waarde van de Vlaamse diploma's te beschermen. Tegelijk betekent een erkend diploma ook een extra duwtje in de rug voor nieuwkomers in Vlaanderen.

Na de uitbraak van de coronacrisis in 2020 moesten alle NARIC-medewerkers van thuis uit werken. Ondanks de coronabeperkingen bleef de dienstverlening toch gegarandeerd. "Tot vorig jaar moest je een aanvraag doen via de post en ook de gelijkwaardigheidsbeslissingen waren allemaal op papier gedrukt", legt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) uit. "In amper 2 weken tijd werd er overgeschakeld naar digitaal beveiligde documenten die per mail bezorgd worden en digitale interviews met de aanvragers. Er staat nu een volledig digitaal loket in de steigers. Zo geven we toch nog enkele positieve gevolgen aan de coronacrisis".

NARIC-Vlaanderen heeft in 2020 in totaal 3.713 buitenlandse studiebewijzen erkend. Daarvan kregen 1.027 diploma's een specifieke erkenning met een overeenstemmend Vlaams diploma, omdat bleek dat de buitenlandse opleiding inhoudelijk voldoende overeenstemt met een Vlaamse opleiding. Voor nog eens 2.686 diploma's verschafte NARIC-Vlaanderen duidelijkheid over het niveau van dat diploma.

Aantal aanvragen amper gedaald

Ondanks de coronacrisis en de vele reisbeperkingen daalde het aantal aanvragen amper: zowel in 2019 als in 2020 draaide het rond de 5.000 aanvragen. Turkse, Marokkaanse, Nederlandse, Syrische en Roemeense diploma's werden het vaakst onderzocht. 691 aanvragen kwamen in 2020 van vluchtelingen, die hun aanvraag volledig gratis kunnen indienen: 622 diploma's van vluchtelingen werden ook erkend. De gemiddelde afhandeltermijnen blijven dalen: waar het in 2016 nog gemiddeld 62 dagen duurde om een beslissing te nemen voor een niveau-erkenning hoger onderwijs, duurde het in 2020 nog 38 dagen.