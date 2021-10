Meer dan helft van mensen die in ziekenhuis belanden met corona is gevaccineerd: “Nog te vroeg om enkel op vaccinaties te vertrouwen”

In de periode van 11 tot en met 24 oktober 2021 werden in België in totaal 1.249 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting. Meer dan de helft (671) was volledig gevaccineerd, zo blijkt uit het wekelijkse rapport van Sciensano. Hoe kan dat? “We plukken wel degelijk de vruchten van de vaccins”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. “Maar er is nog altijd te veel viruscirculatie.” Belangrijk om aan te stippen is ook het feit dat 26 procent van de Belgen nog niet gevaccineerd is, maar ze vertegenwoordigen wel bijna de helft van de ziekenhuisopnames.