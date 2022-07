Meer dan helft pakjesbezorgers geeft toe soms of vaak te snel te rijden

De studie had tot doel om de impact van pakjesleveringen in kaart te brengen op mobiliteit en verkeersveiligheid in België. Er werden twee steekproeven van duizend Belgen bevraagd. Ook bevroeg Vias honderd pakjesbezorgers zelf.

Maar De Sutter onthoudt uit de studie ook goed nieuws en stelt vast dat de sector inspanningen levert. Ze zegt in een persbericht dat ze "de indruk krijgt dat verkeersveiligheid een centralere plek krijgt in de pakjessector". Daarnaast noemt ze het opmerkelijk dat vier op de tien bevraagden graag meer willen betalen voor hun verzending als daardoor de bezorger werkt onder betere voorwaarden. De helft wil gerust zijn pakje ophalen in een afhaalpunt als ze daardoor minder moeten betalen.

"We moeten de oorzaken van het gedrag aanpakken door betere arbeidsomstandigheden en minder druk op de bezorgers", zegt ook minister Gilkinet in het persbericht. "Tegelijkertijd zet ik mij in om duurzamer en ecologisch transport voor leveringen te bevorderen. Veel spelers in de sector innoveren nu al en staan te trappelen om te worden ingeschakeld. Zij toonden mij dat de fiets een belangrijke rol kan spelen. Het potentieel is er: niet minder dan twintig procent van de ritten met bestelwagens in België kan afgelegd worden met bakfietsen. Dit is een prima oplossing voor de laatste kilometer, zeker in de stad."