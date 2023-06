“Meer dan helft energiebesparende premies gaat naar hoogste inkomens”

Politie houdt reconstruc­tie van moord op Chinese prostituee die in januari in koffer gevonden werd

De speurders van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen houden vandaag een reconstructie van een moord in de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Daar werd in januari het lichaam van een vrouw aangetroffen in een koffer. Het ging om een Chinese prostituee.