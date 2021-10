Meer dan helft coronapatiënten die in ziekenhuis belanden is gevaccineerd: waarom vierde golf er toch één is van de niet-gevaccineerden

In de periode van 11 tot en met 24 oktober werden in ons land 1.249 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Meer dan de helft van hen (671) was volledig gevaccineerd, zo is te zien in cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Toch is deze vierde coronagolf er volgens experts één van de niet-gevaccineerden. “Het is een kwestie van verhoudingen”, aldus viroloog Steven Van Gucht.

De nieuwe hospitalisatiecijfers liggen helemaal in het verlengde van die van vorige week. Toen vertelde coronacommissaris Pedro Facon dat van de 614 coronapatiënten die de voorgaande week in het ziekenhuis waren opgenomen, er 337 gevaccineerd waren. Ook iets meer dan de helft dus (55 procent). Is de vierde golf dan toch niet die van de niet-gevaccineerden, zoals premier Alexander De Croo (Open Vld) eerder zei?

Het percentage gevaccineerden en niet-gevaccineerden bij de ziekenhuisopnames.

“Toch wel”, legt data-expert Joris Vaesen - de oprichter van het populaire vaccinatiedashboard covid-vaccinatie.be - uit in een verhelderend draadje op Twitter. De sleutel ligt in de omvang van de groepen.

Volgens de officiële cijfers zijn er in ons land 8.622.489 personen gevaccineerd (cijfers tot en met 26 oktober) en 2.898.749 personen niet-gevaccineerd. Van die groep niet-gevaccineerden moeten er 1.463.008 personen afgetrokken worden: iedereen onder 12 jaar die niet in aanmerking komt voor vaccinatie. “Gelukkig worden zij meestal amper ziek en zijn ziekenhuisopnames zeldzaam”, aldus Vaesen. “Dat brengt de groep niet-gevaccineerden terug tot 1.435.741 personen.”

Van de 614 coronapatiënten die de eerste week van de rapportering in het ziekenhuis werden opgenomen, waren er 338 gevaccineerd (55 procent) en 276 niet-gevaccineerd (45 procent). Afgezet tegen de populatie binnen hun groep krijgen we dan een verhouding van 39 ziekenhuisopnames per miljoen gevaccineerden en 192 ziekenhuisopnames per miljoen niet-gevaccineerden. “In verhouding is het deel niet-gevaccineerden dus bijna vijf keer groter dan het deel gevaccineerden”, besluit Vaesen. “En theoretisch hadden er dus 220 opnames vermeden kunnen worden als iedereen gevaccineerd was geweest.”

Viroloog Steven Van Gucht bevestigt die redenering. “Dat er nu in absolute cijfers meer gevaccineerden dan niet-gevaccineerden in het ziekenhuis opgenomen worden, heeft inderdaad te maken met verhoudingen. En met de hoge viruscirculatie die we nu zien. In Vlaanderen is het merendeel gevaccineerd. Velen zijn goed beschermd, maar een klein deeltje minder. Als er heel veel virus rondgaat, zal je af en toe doorbraken krijgen. En af en toe volgen daar complicaties op en zie je mensen het ziekenhuis in gaan. De gevaccineerde mensen die nu in het ziekenhuis terechtkomen, behoren echter bijna allemaal tot een risicogroep.”

Viroloog Steven Van Gucht.

Het gunstige effect van vaccinatie zie je volgens de viroloog goed als je vergelijkt met landen die een lage vaccinatiegraad hebben. “Kijk bijvoorbeeld naar de Baltische staten, Roemenië, Bulgarije en Rusland. Daar zie je dat de ziekenhuizen vol liggen, dat er lockdowns georganiseerd worden en dat de situatie onbeheersbaar is geworden. Dat is de situatie die je ook bij ons zou hebben mocht je een lagere vaccinatiegraad hebben.”

Intensieve zorg

En er is nog hoopvol nieuws. Wat opvalt, volgens Van Gucht, is dat het aandeel gevaccineerde patiënten op intensieve zorg tot nu toe minder snel stijgt. “De gedetailleerde analyse moeten we nog maken, maar het zou kunnen dat gevaccineerde mensen die opgenomen worden, een kleinere kans hebben dat ze op intensieve terechtkomen. Waarschijnlijk omdat er een partiële bescherming is.”

Ook coronacommissaris Pedro Facon wees er vorig week op dat de vergelijking tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden die besmet raken en in het ziekenhuis terecht komen niet evident is. “De groepen zijn eigenlijk niet echt vergelijkbaar”, zei hij op een corona-briefing. “De gevaccineerden zijn vaak mensen die kwetsbaar zijn, een hoge leeftijd hebben of lijden aan onderliggende aandoeningen. De niet-gevaccineerden zijn vaker jongeren, de allerjongsten die nog niet gevaccineerd zijn in ons land en mensen met een andere sociologie en contactgedrag.”

Coronacommissaris Pedro Facon.

De 337 gevaccineerden die toen opgenomen werden in de ziekenhuizen, waren voor drie kwart 65-plussers en voor 60 procent zelfs 75-plussers. “Op de dienst intensieve zorg ging het om een 60-tal gevaccineerden”, aldus Facon toen, “maar ook hier ging het om 70 procent 65-plussers. Zelfs al werken de vaccins sterk, toch zullen we nog altijd een aantal gevaccineerden blijven zien in het ziekenhuis. Dat is evident.”

Hij drukte er wel op dat de vaccinatie een sterke impact had op de ziekenhuisopnames. “Een verdubbeling van het aantal besmettingen vertaalt zich nu in 35 procent meer hospitalisaties. In de tweede golf exact een jaar geleden was dat nog 53 procent en dat was nog niet eens met de deltavariant. Dat bewijst nogmaals de zeer goede werking van onze vaccins. Vaccinatie wérkt en dat moet onze eerste verdedigingslinie blijven.”