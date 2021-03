Meer dan een op de drie jeugdvoetballers krijgt te maken met discriminatie

OVERZICHT. Gesloten refters en gespreide speeltij­den, maar geen afstandson­der­wijs: dit zijn extra coronamaat­re­ge­len in het onderwijs

21 maart De scholen blijven open, maar er komen wel wat extra omkaderende maatregelen om de periode tot de paasvakantie te overbruggen. Dat hebben de verschillende ministers van Onderwijs beslist na overleg met het onderwijsveld. Op een persconferentie gaf Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) uitleg over de nieuwe maatregelen voor het onderwijs. De eetzalen sluiten, lunchen in buitenlucht of in eigen klaslokaal wordt verplicht en ook de speeltijden moeten gespreid worden op de Vlaamse scholen.