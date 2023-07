Meer dan een op de drie gevangenen in ons land wacht nog op straf

Verloofde (28) van overleden Tomorrow­land-medewerker (26) getuigt: “Ik vond hem levenloos terug in zijn tent”

De warme familieman voor haar plusdochtertje Ella en de perfecte partner die haar juist ten huwelijk had gevraagd. Zo omschrijft Chelsea (28) haar verloofde Nikola Stankovski (26), die overleed op de camping voor crewleden van Tomorrowland. “Ik vond hem levenloos terug in zijn tent”, zegt Chelsea in shock. De organisatie verwijt ze niks. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. Wat gebeurde er de dag voordien en is er sprake van drugs? Dit is het verhaal van Nikola, verteld door zijn verloofde en tante.