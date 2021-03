Meer dan een op de drie Belgische vrouwen werd het afgelopen jaar lastiggevallen

Franstali­ge politici voeren druk op voor versoepe­lin­gen: “Indicato­ren zijn geruststel­lend”

13:09 In de aanloop naar het Overlegcomité dat deze namiddag samenkomt, voeren verschillende Franstalige politici de druk op voor versoepelingen. PS-voorzitter Paul Magnette wil dat het Overlegcomité een kalender vastlegt voor de heropening van de gesloten sectoren eind april, begin mei. Versoepelingen in het onderwijs moeten er daarvoor al komen, zegt hij in een interview met Sudpresse. Ook de minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) pleit voor prioritaire versoepelingen in het onderwijs en een heropening van gesloten sectoren vanaf midden april. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) blijft intussen hardnekkig aandringen op meer contactmogelijkheden, nu de motivatie van de bevolking op een dieptepunt zit.