Meer dan een derde van onze gedetineerden gebruikt drugs binnen de gevangenismuren

Het regent pakjes boven Antwerpse gevangenis vol drugscrimi­ne­len. Maar verrassend genoeg “iets over gevangenis­muur gooien is nog niet strafbaar”

Nooit eerder werden in de Antwerpse gevangenis zo veel pakketten drugs en smartphones onderschept die van buitenaf over de muren worden gegooid. Het aantal is meer dan verdubbeld in een jaar tijd. Volgens minister van Justitie Van Quickenborne ligt de oorzaak bij de honderden leden van drugsbendes die sinds de kraak van de chatdienst Sky ECC opgesloten zitten. “Met hun gsm’s versturen ze berichten naar handlangers buiten de gevangenis.”