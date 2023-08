Meer dan duizend ruzies binnen de federale regering ontleed: “4 op de 10 communautaire ruzies waaien gewoon voorbij”

Nu twee cipiers zélf in de cel zitten voor smokkel: zo is het leven en werken achter gevangenis­mu­ren. “100 euro per fles vodka, dat is toch een schoon extraatje?”

“Van die ene cipier lag het er vingerdik op dat hij zelf in de bak zou vliegen. Dat blauw ‘uniformke’ was iets té vriendelijk - toch tegen gevangenen met centen zoals ik”, zegt een ex-gedetineerde. Twee cipiers van de nieuwe gevangenis in Dendermonde zitten in de cel voor het binnensmokkelen van gsm’s en drugs. Collega-cipiers en gevangenen geven een inkijk in de wereld achter de hoge muren. “Net als niet iedereen geschikt is om dokter te worden, is ook niet iedereen geschikt om cipier te worden.”