Meer dan duizend apotheken nemen vanaf vandaag snelle antigeentesten af: hoe werkt het, en mag je op reis na een negatief resultaat?

Wie deze zomer wil reizen, nog niet de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren en er ook niet toe gekomen is om een van de twee gratis PCR-testen te laten afnemen, kan vanaf vandaag in duizend apotheken terecht voor een snelle antigeentest. Dat bevestigt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de nationale federatie van zelfstandige, erkende openbare apotheken in België. Wat is zo’n test precies, en wat kan je er allemaal mee?

"Als elk van de minstens 1.000 deelnemende apothekers tien testen per dag afneemt, dan vergroten we de totale testcapaciteit met maar liefst 10.000 per dag", stelt Koen Straetmans, de voorzitter van de APB. Zo wordt de werklast van de testcentra, huisartsen en laboratoria verlicht. Apothekers beslissen zelf of zij al dan niet sneltesten willen aanbieden. Er wordt wel enkel aan mensen zonder symptomen gevraagd zich via sneltesten te laten testen. Wie symptomen heeft, moet nog altijd langs de huisarts.

De deelnemende apothekers voeren de sneltest uit in de apotheek en registreren het testresultaat, dat na een kwartier gekend is. Het testresultaat komt zo bij gezondheidsinstituut Sciensano terecht en verschijnt enkele uren later op de app CovidSafeBE. De test kost 25 tot 30 euro en wordt op ongeveer dezelfde manier uitgevoerd als de klassieke PCR-test met een diepe staalname in de neus, maar is minder nauwkeurig. Zowel het aanbieden van de service als de prijs zal duidelijk worden geafficheerd in de apotheek.

Reizen

Een positief resultaat wil zeggen dat je wel besmet bent met een actieve infectie, waarna de huisarts wordt verwittigd en via het klassieke kanaal nog een PCR-test moet worden afgenomen. Een negatief resultaat geeft echter slechts een 'waarschijnlijk' resultaat, aangezien de test minder goed is om jonge besmettingen op te sporen. Met een negatief resultaat mag je desondanks naar de meeste landen reizen, aangezien het resultaat ook in de app verschijnt. Niet alle Europese, maar wel de meeste zuiderse landen als Spanje, Italië, Portugal en Griekenland aanvaarden het resultaat van een antigeentest.

Ook is het resultaat geldig voor de toegang tot een groot festival of evenement.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) sprak in juni de hoop uit dat 15 tot 25 procent van de apothekers mee zou stappen in het verhaal. Vandaag biedt een op de vier Belgische apotheken sneltesten aan. Daarnaast verkopen de apothekers ook zelftests. Die kan je volledig zelf uitvoeren, maar is minder nauwkeurig dan zowel de resultaten van de PCR-test en de antigeentest. Het resultaat ervan verschijnt niet in de CovidSafeBE-app en telt ook niet om te mogen reizen.

