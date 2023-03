Meer dan de helft van de Belgen eet minstens 4 keer per week vlees

Hervorming Franstali­ge schoolva­kan­ties leidt tot problemen voor Brusselse opvang

De hervorming van de Franstalige schoolvakanties heeft heel wat gevolgen voor de buitenschoolse opvang van Nederlandstalige kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar zijn de leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het unaniem over eens. Toch is er onenigheid over de oplossing voor het probleem. In 2021 besloot de Franstalige gemeenschapsregering om vanaf 2022 de schoolvakanties te hervormen. Zo is de zomervakantie met twee weken ingekort en werden herfst- en krokusvakanties met een week verlengd. Dat heeft als gevolg dat de schoolvakanties van Nederlandstalige scholen niet langer volledig gelijklopen met de schoolvakanties van de Franstalige scholen.