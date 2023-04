Meer dan acht op de tien gecontroleerde autobedrijven niet in orde

De meeste inbreuken (152 ondernemingen) gingen over een aantal verplichtingen bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen. Zo werd er geen verkoopovereenkomst opgesteld of was die onvolledig, of werd er geen car-pass overhandigd. Daarnaast bleken 131 ondernemingen niet in orde met de wetgeving voor hun website en sociale media. Een derde groep van overtredingen (bij 126 ondernemingen) ging over het doorgeven van de car-passgegevens aan Car-Pass vzw. Die gegevens werden bijvoorbeeld niet doorgegeven, of niet voor elk voertuig waaraan gewerkt was. Andere overtredingen gingen bijvoorbeeld over de prijsaanduiding.