Meer dan 840 klachten en 1.047 kindjes zonder crèche: het zwarte jaar van de kinderopvang doorgelicht

Beernem Dodelijk slachtof­fer bij zwaar ongeval op E40: waren bestuur­ders van BMW en Porsche aan het racen?

Op de E40 in Beernem is donderdagmorgen een dode gevallen bij een zwaar ongeval. De snelweg richting binnenland was daardoor urenlang versperd. De verkeersdeskundige van het parket onderzoekt onder meer of er sprake was van overdreven snelheid. Zo meldden getuigen dat de betrokken bestuurders kort voor het ongeval aan het racen waren.

8 december