Meer dan 820 gedetineerden volgden in 2022 Vlaams traject naar werk

In 2022 hebben 828 gedetineerden een traject naar werk gevolgd via het "aan de bak"-programma van de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Allessia Claes (N-VA) aan minister van Werk Jo Brouns (CD&V). Het N-VA-parlementslid is hoopvol, volgens haar moeten alle talenten maximaal benut worden. "Maar het effect van het programma kennen we niet. Door een gebrek aan data kunnen we geen analyse maken van de resultaten", betreurt ze.