Meer dan 75 procent Vlaamse 85-plussers is gevaccineerd

De vaccinaties in Vlaanderen en België gaan verder, met deze week meer dan 212.000 spuitjes gepland in Vlaanderen. Die gaan in overgrote meerderheid naar de ouderen, zodat in de loop van deze week zo goed als alle tachtigjarigen en ouder gevaccineerd moeten zijn. Ook de 75-plussers zullen vermoedelijk in de cijfers een sprong maken, van hen is in Vlaanderen nog maar 14,6 procent gevaccineerd, tegenover al 40,7 procent in Wallonië en zelfs al meer dan 50 procent in Brussel. De 65- tot 74-jarigen zijn nu in Vlaanderen zelfs de minst gevaccineerde groep met 6,5 procent vaccinatiegraad, tegenover 19 procent in Wallonië en 20,1 procnt in Brussel.