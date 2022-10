Meer dan 70% van 65-plussers is gevaccineerd na één maand herfstcampagne, vanaf deze week nieuwste type vaccins ingezet

Update Vakbonden boos over begroting: “Wat zijn de resultaten van onderhande­lin­gen nog waard?”

Dat de loonsverhoging voor de politie, waarover de politievakbonden en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) begin dit jaar na maandenlange onderhandelingen een sociaal tussenakkoord sloten, pas vanaf volgend jaar uitgerold zal worden, is bij politievakbond NSPV in het verkeerde keelgat geschoten. De vakbond gaat zich nu intern beraden over welk gevolg hij aan de zaak gaat geven. Ook bij de overheidsvakbonden is het ongenoegen groot, want pas vanaf 2024 zullen de federale overheidsambtenaren maaltijdcheques krijgen.

