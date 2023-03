Meer dan 650 Vlamingen vorig jaar ongeschikt verklaard om voertuig te besturen

De moordzaak zonder lichaam. ‘Brutus’ blijft doodstil na emotioneel pleidooi van familie van Jelle (27): “Hij weet alles maar zwijgt”

De familie van Jelle Leemans (27) hoopt in de rechtbank van Breda op één ding: antwoorden. Er is geen lichaam in deze moordzaak, geen duidelijkheid over wat Jelle overkomen is. Al zijn er wel die bloed- en DNA-sporen. De moordverdachte Eduard ‘Brutus’ F. (51) hield bijna tien jaar lang de lippen stijf op elkaar. Nu kreeg hij de kans om te spreken. “Zwijgrecht, hoe kan zoiets bestaan?”, klonk het emotioneel pleidooi van Jelles moeder. “Waar is onze zoon?”