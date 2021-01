Meer dan 64.000 landgenoten krijgen volgende week eerste dosis coronavaccin

29.000 langdurig zieken krijgen uitkering tot aan pensioen: “De werk­belasting voor artsen moest omlaag”

30 januari De Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) ­heeft beslist om een grote groep langdurig zieken die dit jaar controle zouden krijgen, meteen te erkennen tot aan de wettelijke ­pensioenleeftijd. In totaal gaat het om 29.229 uitkeringsgerechtigde personen die behoren tot een van de volgende drie categorieën: ze zijn tien jaar of langer ­arbeids­ongeschikt, ouder dan 58, of ­minstens 50 én al vijf jaar of ­langer arbeids­ongeschikt. Dat schrijft De Standaard zaterdag.